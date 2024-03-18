"تقلبات تبوك الجوية والهطولات".. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته ويرسل تنبيهاته

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة؛ تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصّة والعوامل الجوية المصاحبة.
وأكّد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي؛ الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى (29) فرقة إسعافية والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وناشد "العنزي"؛ جميع المواطنين والمقيمين، باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصّة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدّر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذرٍ شديدٍ على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وضرورة اتباع تعليمات الطبيب المعالج لمرضى الربو أو المصابين بالحساسية الصدرية وإغلاق نوافذ المركبة خلال الأتربة المثارة من جرّاء الرياح.
وأكّد ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات وحثّ المرضى الذين يعانون أمراض العيون أو مَن أُجريت لهم عملياتٌ في العين حديثة عدم المجازفة بالقيادة -قدر الإمكان- ولاسيما مع تدني مدى الرؤية الأفقية، إلا بعد استشارة الطبيب المختص.
وطالب "العنزي"؛ بعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها، وعدم التردّد بطلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم (997)، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) الذي يوفّر كثيراً من الوقت والجهد؛ ولاسيما أنه يحدّد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهّل من عملية وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.