"تقلبات تبوك الجوية والهطولات".. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته ويرسل تنبيهاته

وناشد "العنزي"؛ جميع المواطنين والمقيمين، باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصّة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدّر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذرٍ شديدٍ على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وضرورة اتباع تعليمات الطبيب المعالج لمرضى الربو أو المصابين بالحساسية الصدرية وإغلاق نوافذ المركبة خلال الأتربة المثارة من جرّاء الرياح.