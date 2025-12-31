"موهبة": 129 جائزة دولية حصدها موهوبو المملكة عام 2025 في 26 أولمبيادًا ومسابقة عالمية

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تحقيق الطلبة الموهوبين السعوديين (129) جائزة دولية خلال عام 2025، في (26) أولمبيادًا دوليًّا ومسابقة آيسف العالمية، وذلك بجهود مشتركة بينها وبين وزارة التعليم، وحافظت المملكة على المركز الثاني عالميًّا بعد الدولة المستضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية" في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققته المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمنافسات العلمية الدولية من جوائز إلى (996) جائزة دولية حتى نهاية عام 2025.
وأشار تقرير صادر من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إلى أن عام 2025 شهد إطلاق "موهبة" ووزارة التعليم أول أولمبياد للعلوم والرياضيات تحت اسم "نسمو"، بوصفه أكبر أولمبياد في مجاله، مستهدفًا (150) ألف طالب وطالبة في (47) مدينة ومحافظة، حيث جرى تأهيل وتدريب (800) معلم ومعلمة من مختلف مناطق المملكة للاستعداد لإعداد وتجهيز الطلبة المشاركين.
وأفاد التقرير أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026" حقق رقمًا قياسيًّا جديدًا وغير مسبوق في التسجيل، إذ بلغ عدد الطلبة المسجلين (357,708) طلاب وطالبات من (16) إدارة تعليمية، إضافة إلى طلبة تعليم المدارس خارج المملكة، الذين شاركوا بمشاريع علمية في (22) مجالًا متنوعًا.
وأوضح التقرير أن عدد الطلبة المستفيدين من برامج موهبة تجاوز (31) ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من (14) ألفًا في البرامج الإثرائية الأكاديمية والبحثية، عبر (105) برامج محلية ودولية، استضافتها (70) جهة أكاديمية وعلمية شريكة في (24) مدينة حول المملكة.
وبيّن التقرير أن عدد المنتظمين في فصول موهبة ارتفع إلى (10) آلاف طالب وطالبة في (198) مدرسة، فيما تجاوز عدد التربويين الذين جرى تدريبهم (9) آلاف معلم ومعلمة خلال عام 2025.
وفي منجزٍ استثنائيٍ آخر، تجاوز عدد المسجلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين هذا العام (95) ألف طالب وطالبة.
وأضاف التقرير أن برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات استوعب أكثر من (2,770) طالبًا وطالبة في أكثر من (100) مدينة ومحافظة حول المملكة؛ بهدف تطوير قدرات الطلبة الموهوبين، وتزويدهم بفرص تحقيق التميز في مجالات العلوم والرياضيات، من خلال برامج تعليمية متخصصة وبيئة تعليمية محفزة.
وعلى الصعيد المحلي، وقّعت مؤسسة موهبة (15) اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم جديدة، تنسجم مع رؤية المملكة 2030، في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين وتمكينهم، وتعزيز التعليم والابتكار، وبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات الداعمة للتنمية المستدامة، وتسلمت المؤسسة (5) جوائز دولية وإقليمية ووطنية، في مقدمتها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وجائزة التميز الحكومي العربي أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم.
وشهد عام 2025 إطلاق مشروع التحول المؤسسي وتطوير الأعمال لرصد التحديات في (9) مسارات، ووضع خريطة طريق لـ(96) فرصة تحسينية، انعكست في (43) مشروعًا حتى الآن، وتُوّج هذا التحول بحصول موهبة على جائزة أفضل تجربة عميل في القطاع غير الربحي لعام 2025.
وتُعدّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مؤسسة ملكية وقفية غير ربحية، تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وباتت مشاركًا رئيسًا في المنظومة الداعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة، بمنهجية تُعد من الأكثر شمولًا عالميًّا في رعاية الأداء العالي والإبداع.