"موهبة": 129 جائزة دولية حصدها موهوبو المملكة عام 2025 في 26 أولمبيادًا ومسابقة عالمية

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تحقيق الطلبة الموهوبين السعوديين (129) جائزة دولية خلال عام 2025، في (26) أولمبيادًا دوليًّا ومسابقة آيسف العالمية، وذلك بجهود مشتركة بينها وبين وزارة التعليم، وحافظت المملكة على المركز الثاني عالميًّا بعد الدولة المستضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية" في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققته المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمنافسات العلمية الدولية من جوائز إلى (996) جائزة دولية حتى نهاية عام 2025.