"مركز الملك سلمان للإغاثة".. مساعدات إنسانية متواصلة تصل السودان وسوريا وباكستان وبوركينا فاسو وغزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية في عدد من الدول، ضمن جهوده الإنسانية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي والإيوائي والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة حول العالم، وذلك امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في العمل الإنساني الدولي.
وزّع المركز (1,000) سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها (9,200) فرد ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م، كما وزّع (1,000) سلة غذائية أخرى في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها (6,020) فردًا ضمن المرحلة الثالثة من المشروع نفسه.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" لدعم الشعب السوداني والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
عبَرت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتشمل المساعدات كميات كبيرة من الخيام والمواد الإيوائية والغذائية، ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها القطاع.
يُذكر أن المركز سيّر حتى الآن (73) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,670) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسلّمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما وقّع اتفاقيات بقيمة (90.35) مليون دولار لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل غزة، إلى جانب تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن.
وزّع المركز (978) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بـ الجمهورية العربية السورية، استفاد منها العدد نفسه من الأسر، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، في إطار الجهود الإغاثية المستمرة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة (986) سلة غذائية في جمهورية بوركينا فاسو، استفادت منها (986) أسرة بواقع (5,916) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة لعام 2025م، تعزيزًا لجهود المملكة في دعم الدول الإفريقية المحتاجة.
وزّع المركز (1,125) سلة غذائية في منطقة مظفرقر بإقليم البنجاب ومنطقة لاركانا بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها (12,976) فردًا من الفئات المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م.