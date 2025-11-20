"مركز الملك سلمان للإغاثة".. مساعدات إنسانية متواصلة تصل السودان وسوريا وباكستان وبوركينا فاسو وغزة

وزّع المركز (1,000) سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها (9,200) فرد ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م، كما وزّع (1,000) سلة غذائية أخرى في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها (6,020) فردًا ضمن المرحلة الثالثة من المشروع نفسه.