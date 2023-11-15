"أمانة الشرقية" تدشن أول 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية بكورنيش الخبر

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، أول 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في كورنيش محافظة الخبر، وذلك ضمن المبادرات الداعمة لبرامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.