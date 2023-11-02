بالصور.. هطول أمطار متفرّقة على محافظات ومراكز الرياض والقصيم

هطلت، اليوم الخميس، أمطار متفرقة على أجزاء واسعة من "سدير، والمجمعة، والغاط، والزلفي، والأرطاوية"، ومحافظات منطقة القصيم.
وتركزت قوة الأمطار على المحافظات والمراكز الغربية من منطقة القصيم.
وتسببت الأمطار الغزيرة في جريان عدد من الأودية؛ أهمها وادي "الأعصل"، و"الشحمة" جنوب سدير، وأودية "وشي" و"النزيه"، وفروع وادي المشقر والمكظم غرب محافظة المجمعة، إضافة إلى أودية "السحمي" و"الوعالي" و"الأرطاوية" بالأرطاوية شمال شرق المجمعة.
كما جرت أودية في محافظة الزلفي، كوادي الرويضة والنخلة، وكذا أفرع وادي مرخ بالغاط.
وشملت الأمطارُ المتواصلة منطقةَ القصيم عامة، وتركّزت غزارتها على المحافظات الغربية للمنطقة، وأجرت عددًا من الأودية في وقت مبكر من صباح الخميس، كوادي النساء جنوب غرب الرس، والتبقي، والشطب، والمستوي شرق الشماسية. وما زالت الأودية تجري حتى مساء اليوم.