بالصور.. هطول أمطار متفرّقة على محافظات ومراكز الرياض والقصيم

وشملت الأمطارُ المتواصلة منطقةَ القصيم عامة، وتركّزت غزارتها على المحافظات الغربية للمنطقة، وأجرت عددًا من الأودية في وقت مبكر من صباح الخميس، كوادي النساء جنوب غرب الرس، والتبقي، والشطب، والمستوي شرق الشماسية. وما زالت الأودية تجري حتى مساء اليوم.