"التجارة": 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن أبرز الضوابط تتمثل في حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيصٍ لإجراء التخفيضات "قبل الإعلان عنها"، وإبراز الترخيص؛ لتمكين المستهلك من التأكّد من صحته بمسح "الباركود"، وتحديد نسب التخفيض "من - إلى"، وأن تكون مكتوبة بشكل واضح للمستهلك، مع التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المصرّح لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.