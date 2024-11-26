"التجارة": 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة عن 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الضوابط تتمثل في حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيصٍ لإجراء التخفيضات "قبل الإعلان عنها"، وإبراز الترخيص؛ لتمكين المستهلك من التأكّد من صحته بمسح "الباركود"، وتحديد نسب التخفيض "من - إلى"، وأن تكون مكتوبة بشكل واضح للمستهلك، مع التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المصرّح لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
وأضافت الوزارة، أن الضوابط تشمل كذلك الإفصاح للمستهلك -بوضوح-، عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، والالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبيّن السعر قبل التخفيض وبعده، والتقيُّد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، وضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.