رياح وأتربة وضباب.. "الأرصاد" يُنبّه 4 مناطق بتقلبات جوية مؤثرة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تنبيهات شملت 4 مناطق في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متوقعة اليوم الأربعاء، تشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة وضبابًا كثيفًا، مما قد يؤدي إلى تدني أو انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
في المنطقة الشرقية، تشمل التنبيهات محافظات عديدة من بينها الأحساء والجبيل والدمام والقطيف والعديد وغيرها، حيث يُتوقع تكوّن ضباب كثيف في بعض المواقع يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات، بينما تشير التنبيهات الأخرى إلى ضباب خفيف قد يحدّ من مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات. وتبدأ هذه الحالات عند الساعة الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم ذاته.
أما في منطقة مكة المكرمة، فقد شملت التنبيهات محافظات عدة منها الجموم، الكامل، خليص، الخمرة، المويه، تربة، والطائف، حيث يُتوقع بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 و5 كيلومترات، وتصل سرعة الرياح في بعض المواقع مثل الطائف إلى ما بين 40 و49 كم/ساعة. وتستمر هذه الحالات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
وفي منطقة المدينة المنورة، شملت التنبيهات محافظتي المهد ووادي الفرع، مع توقعات برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، وذلك خلال الفترة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
من جهة أخرى، نُبّهت منطقة جازان، وتحديدًا محافظتي الدرب وبيش، إلى احتمالية تشكّل ضباب خفيف خلال ساعات الفجر، ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، وذلك بين الساعة الواحدة فجرًا والثامنة صباحًا.