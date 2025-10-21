رياح وأتربة وضباب.. "الأرصاد" يُنبّه 4 مناطق بتقلبات جوية مؤثرة اليوم

في المنطقة الشرقية، تشمل التنبيهات محافظات عديدة من بينها الأحساء والجبيل والدمام والقطيف والعديد وغيرها، حيث يُتوقع تكوّن ضباب كثيف في بعض المواقع يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات، بينما تشير التنبيهات الأخرى إلى ضباب خفيف قد يحدّ من مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات. وتبدأ هذه الحالات عند الساعة الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم ذاته.