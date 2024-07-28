100 مقعد للجنسين.. "البيئة" تطرح فرصًا تطوعية بمحافظة رفحاء

وتستهدف المبادرةُ المتطوعين والمتطوعات من عمر (15) سنة فأعلى، بمعدل (4) ساعات في اليوم وعلى مدى أربعة أيام؛ وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مختلف مناطق المملكة للعناية والاهتمام بالبيئة، والخدمات التي تقدّمها للمواطن والمقيم.