مطار عرعر يسجل أعلى كمية هطول للأمطار في المملكة بـ33 ملم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تسجيل أعلى كمية لهطول الأمطار في المملكة خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 2 نوفمبر 2024 إلى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024؛ حيث بلغت كمية الأمطار في مطار عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 33.0 ملم. وقد شهدت مختلفُ المناطق كمياتٍ متفاوتة من الهطولات؛ حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بكمية بلغت 9.8 ملم في روضة خريم؛ فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 3.2 ملم في الشفا، وفي منطقة المدينة المنورة بلغت كمية الأمطار 4.6 ملم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وسجلت منطقة عسير نفس الكمية في مدينة أبها؛ مما يشير إلى توزيع متوازن للأمطار في بعض المناطق الغربية والجنوبية من المملكة.