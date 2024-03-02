"التعليم" و"الاستثمار" تسلمان الترخيص الاستثماري إلى جامعة ولونغونغ الأسترالية

ومن الجدير التنويه بمحورية الاستثمار في قطاع التعليم كونه أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث التمكين والتفعيل، حيث يعد القطاع -متمثلًا بتنمية رأس المال البشري والابتكار- المصدر الأول والنواة لتوسّع دائرة الاقتصاد والإنتاجية، وعليه فقد تحالفت الجهات الحكومية -ومنها وزارة الاستثمار ووزارة التعليم وهيئات المناطق- لاستقطاب الشركات والشراكات التعليمية المميزة من حول العالم، إضافة إلى تمكين المؤسسات المحلية النوعية ودعمها للتوسع وخدمة الطلب المتزايد على التعليم والتدريب المبتكر، حيث إنه من المستهدف مضاعفة حصة القطاع الخاص في التعليم في المملكة إلى حوالي الضعف، وجذب الشراكات العالمية النوعية لتخريج الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمخترعين في المملكة.