فلاورد تفوز بجائزة الأسد الفضي المرموقة في مهرجان كان ليونز للإبداع

وبهذا المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن سعداء للغاية بهذا التكريم في مهرجان كان ليونز. في فلاورد، نؤمن بالقوة الهائلة للإهداء وما تضيفه على العلاقات بين الناس. وتجسد هذه الحملة التزامنا بالابتكار، وتجاوز الحدود الإبداعية، وتذكير الناس بالآثار الدائمة التي يمكن أن تتركها الهدية المختارة بعناية، بغض النظر عن المتلقي. أنا أيضاً فخور جداً بفريق التسويق والإبداع لدينا على عملهم الاستثنائي وتفانيهم."