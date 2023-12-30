"الكمكوات".. "البرتقال الملكي الحائلي" يتصدر مبيعات "مهرجان الحمضيات" ونفادُ الكميات المعروضة

سجّل الإقبالُ على شراء البرتقال الملكي الحائلي "الكمكوات" في مهرجان "حمضيات حائل" في نسخته الثالثة 2023، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة وينتهي يوم غد الأحد، ارتفاعًا كبيرًا أدى إلى نفاد الكمية المعروضة؛ لتميزه بين عائلة الحمضيات بالطعم الحامض مع الحلو، وطريقة أكله التي تكون بالقشر بعد غسيله.
وقال المزارع عبدالعزيز العريفي، المشارك في المهرجان: إن النبتة اشتهرت بها منطقة حائل، بعد أن وجدت أرضًا خصبة لزراعتها وإقبالًا من الأهالي عليها دون غيرها من أنواع البرتقال؛ الأمر الذي بسببه وسّع مزرعته منذ 12 عامًا، لتصل إلى 1300 شجرة تنتج من البرتقال الملكي ما يصل إلى 17 طنًّا سنويًّا، في فترة الإنتاج التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر فقط من السنة؛ مشيرًا إلى جودة البرتقال بشهادة المختصين وكل من جربه.
وعن مهرجان حائل للحمضيات في نُسَخه الثلاثة، أشار "العريفي" إلى أنه يُعتبر أحد منافذ البيع له وللمزارعين الآخرين، متطلعًا إلى أن يكون هناك أكثر من منفذ بيع خلال فترة الموسم كاملة، مقدمًا شكره لأمير منطقة حائل على إشادته بالمنتج عند زيارته لجناحه، كما شكر رئيس الجمعية المهندس خالد الباتع، وجميع أعضاء الجمعية الذين سعوا في تسويق منتجاتهم.
وأكد أن المهرجان سوّق لمزارع الحمضيات حتى من خارج منطقة حائل، من خلال الزوار الذين زاروا المهرجان خلال الثلاثة أيام الماضية والذين حرصوا على معرفة طريقة توصيل البرتقال الملكي الحائلي إلى مناطقهم، وهو ما نقوم به عبر وسائل الشحن المختلفة في المملكة.
الجدير بالذكر أن كل 100 جرام من البرتقال الملكي الحائلي ووفقًا للمختبرات المتخصصة، تحتوي على طاقة قدرها 71 سعرة حرارية، والدهون 0.86 جرامًا، والألياف الغذائية 6.5 جرامات، والبروتين 1.88 جرامًا، والماء 80.85 جرامًا، والفسفور 19 مليجرام، والكالسيوم 62 مليجرام، ومعدن المغنيسيوم 20 مليجرام، والصوديوم 10 مليجرامات، ومعدن البوتاسيوم 186 مليجرام، والفيتامين ج 43.9 مليجرام، وفيتامين "أ" 15 ميكروجرام.
ويعد البرتقال الملكي الحائلي من الثمار التي تساعد على تنظيم عملية الهضم ومحاربة الإصابة بمشكلة الإمساك، وخفض فرص إصابة الإنسان بأمراض الأمعاء الالتهابية، وخفض فرص إصابته بسرطانات الجهاز الهضمي.
ودخل البرتقال الملكي الحائلي مؤخرًا في تجهيز الحلويات وبعض الشوكولاته التي يزين طعمها بعد هرسه وخلطه مع مكونات الوجبات؛ فيما أصبح خلال فترة موسمه هدايا لزوار منطقة حائل وسياحها.