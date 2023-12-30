"الكمكوات".. "البرتقال الملكي الحائلي" يتصدر مبيعات "مهرجان الحمضيات" ونفادُ الكميات المعروضة

وقال المزارع عبدالعزيز العريفي، المشارك في المهرجان: إن النبتة اشتهرت بها منطقة حائل، بعد أن وجدت أرضًا خصبة لزراعتها وإقبالًا من الأهالي عليها دون غيرها من أنواع البرتقال؛ الأمر الذي بسببه وسّع مزرعته منذ 12 عامًا، لتصل إلى 1300 شجرة تنتج من البرتقال الملكي ما يصل إلى 17 طنًّا سنويًّا، في فترة الإنتاج التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر فقط من السنة؛ مشيرًا إلى جودة البرتقال بشهادة المختصين وكل من جربه.