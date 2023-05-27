محليات

مواطن في قبضة الأفواج الأمنية بجازان.. والسبب 140 كجم قات مخبّأة بمركبته

مواطن في قبضة الأفواج الأمنية بجازان.. والسبب 140 كجم قات مخبّأة بمركبته
واس
واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على مواطن؛ لتهريبه 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر مخبّأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدّرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القات
دوريات الأفواج الأمنية بجازان

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