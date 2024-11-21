"حافظ": المواطنون قدموا 5 حلول عاجلة لأزمة الازدحام المروري بالمدن الكبرى

وفي مقاله "حلول الناس للازدحام المروري" بصحيفة "الرياض"، يقول "حافظ": "لم أتوقّع تفاعل العامة مع مقال الخميس الماضي بعنوان "حلول ناجعة للازدحام المروري"، والذي استعرضت من خلاله بعضًا من الحلول للازدحام المروري بمدن المملكة عمومًا، وبمدينة الرياض خصوصًا، والتي يعود فضلها للمهندس عبدالعزيز السحيباني المهتمّ بالتخطيط الاستراتيجي والنقل، الذي تحدث عن معظمها خلال اللقاء التلفزيوني ببرنامج "من إلى" بقناة "إم بي سي".. وكان أيضًا لنتائج استطلاع رأي العموم الذي أجرته الصحيفة في وقتٍ سابق عن الازدحام المروري الذي تعيشه مدينة الرياض، ونشرت بالمقال، دورًا مهمًّا في تفاعل القراء والمتابعين، وكذلك صحيفة مكة الإلكترونية، وهاشتاق السعودية الذي كان له دور واضح وملحوظ في التأثير بنشر الحلول وتفاعل العموم معها؛ حيث تجاوز عدد التفاعلات 66 ألف تفاعل".