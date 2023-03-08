طالع "سعد السعود" وموجات شديدة البرودة في مارس.. المسند يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء تميل إلى الاعتدال خلال شهر مارس.
وأضاف المسند؛ رداً على سؤالٍ حول موعد انتهاء البرد، وهل سنشهد موجات شديدة البرودة أم لا؟ بأنه عادة لن نشهد خلال هذه الفترة موجات شديدة البرودة.
من ناحية أخرى، قال المسند: اليوم دخول طالع #سعد_السعود وهو نجم يمان، وعدد أيامه 13 يوماً وهو يمثل العقرب الثالث المسماة (عقرب الدسم).
وأوضح أن النهار ما زال يأخذ من الليل، وفي وسط المملكة يبلغ طول الليل نحو 12:12 ساعة بينما طول النهار نحو 11:48 ساعة.
وأضاف: اليوم في الرياض أقصى وقت لدخول وقت صلاة العصر خلال العام، وذلك في الساعة 03:28 وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 19 مارس.