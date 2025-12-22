الراجحي المالية ومؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق تطوير عقاري بقيمة 420 مليون ريال في مكة المكرمة

يتولى الصندوق تطوير برج متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 140 وحدة سكنية فاخرة ومحلات تجارية، بارتفاع يصل إلى 32 طابقاً. كما يشمل المشروع 183 موقفاً للسيارات، ويقع في موقع استراتيجي بالمنطقة الثالثة من " من وجهة مسار" باتجاه طريق جدة، حيث يشكّل بوابة المشروع ومعلمًا بارزًا فيه، وعلى بُعد دقائق من المرافق الحيوية المجاورة، بما في ذلك المول والمستشفى وقطار الحرمين، والتي يمكن الوصول إليها عبر نفق المشاة المخصص داخل المشروع.