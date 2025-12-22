الراجحي المالية ومؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق تطوير عقاري بقيمة 420 مليون ريال في مكة المكرمة

وقعت الراجحي المالية ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق تطوير عقاري خاص يصل حجمه إلى 420 مليون ريال، يهدف إلى تطوير مشروع سكني نوعي في مكة المكرمة، في خطوة تُعزّز مسار التنمية الحضرية وترفع من جودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية.
يتولى الصندوق تطوير برج متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 140 وحدة سكنية فاخرة ومحلات تجارية، بارتفاع يصل إلى 32 طابقاً. كما يشمل المشروع 183 موقفاً للسيارات، ويقع في موقع استراتيجي بالمنطقة الثالثة من " من وجهة مسار" باتجاه طريق جدة، حيث يشكّل بوابة المشروع ومعلمًا بارزًا فيه، وعلى بُعد دقائق من المرافق الحيوية المجاورة، بما في ذلك المول والمستشفى وقطار الحرمين، والتي يمكن الوصول إليها عبر نفق المشاة المخصص داخل المشروع.
يأتي هذا الصندوق الاستثماري العقاري ضمن سلسلة مشاريع الراجحي المالية ومبادراتها التنموية في القطاع العقاري، في خطوة تعكس عمق حضور الشركة في السوق وقدرتها على تقديم منتجات استثمارية مدروسة، مدعومة بخبرة راسخة في إدارة الأصول العقارية.
ويمثّل هذا المشروع امتدادًا لنهج مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية في بناء مبادرات مستدامة تُحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل المدى، وتعزّز قدرتها على توسيع نطاق برامجها الإنسانية والتنموية، بوصفها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في تنمية القطاع غير الربحي.
في هذا السياق أوضح الأستاذ حسام البصراوي الرئيس التنفيذي للراجحي المالية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تأكيدًا على ثقة المؤسسات غير الربحية في قدرات الشركة وخبرتها العميقة في تقديم حلول استثمارية متقدمة، حيث تتولى إدارة أصول عقارية تتجاوز 38 مليار ريال سعودي في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس مساهمتها في دعم التنمية الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أكد الأستاذ همام زارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية أن هذه الشراكة تُعد خطوة استراتيجية نحو تقديم نماذج تنموية مبتكرة تعزز المشهد العمراني في مكة المكرمة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الاجتماعي المستدام، مشيرة إلى أن الشراكة مع الراجحي المالية تجسّد تكامل الخبرات بين القطاعين المالي وغير الربحي، وستُسهم في تقديم نموذج تطويري يُحتذى به،