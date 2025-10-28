الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ترحّب بإعلان فورتشن نيتها افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض

رحّبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بإعلان مجموعة فورتشن عن نيتها افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة الرياض، وذلك على هامش منتدى فورتشن العالمي 2025 الذي تستضيفه المملكة لأول مرة.
ويأتي هذا الإعلان ثمرةً لجهود الهيئة في استقطاب العلامات التجارية والشركات الدولية الرائدة في قطاع المعرض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال، وتعزيز حضورها في السوق السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وجعل المملكة مركزاً عالمياً لصناعة المعارض والمؤتمرات.
وأكد معالي فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن إعلان فورتشن نيتها افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض يمثل خطوة نوعية تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية، ويؤكد نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز موثوق لصناعة الفعاليات العالمية.
وقال معاليه:
"هذا الإعلان يعكس ثمار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الملكيات الفكرية والشركات الدولية إلى المملكة، وترسيخ موقع الرياض كمحور رئيسي للحوار الاقتصادي العالمي. وسنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضّلة لأكبر منظمي الفعاليات والشركات العالمية."
ويُعدّ افتتاح المقر الإقليمي لمجموعة فورتشن في الرياض خطوة جديدة ضمن مسار التحول الذي تشهده المملكة في قطاع فعاليات الأعمال، ويؤكد قدرتها على جذب الشركات والمؤتمرات الدولية لتتخذ من الرياض مقراً لعملياتها الإقليمية.