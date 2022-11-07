تبادل خبرات الهجّانة بين نادي الإبل والسريّة الملكية الأردنية

والتقى وفد من نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي برئاسة سعود بن عبد الله بن حثلين، المشرف على تأسيس الهجّانة الملكية السعودية رئيس لجان الهجن والهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز في مقر الهجانة الملكية الأردنية بعمّان، بقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة الذي شرح بإيجاز عن أدوار سريّة الهجانة الملكية الأردنية، ومشاهد لتطبيق فرسان الحرس الملكي وفريق المشاة الصامتة.