تبادل خبرات الهجّانة بين نادي الإبل والسريّة الملكية الأردنية

مواصلةً لتنظيم سريّة الهجانة الملكية السعودية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، اطّلع نادي الإبل على تجربة الهجّانة الملكية الأردنية وتبادل الأفكار معها؛ لتطوير القطاع في الوطن العربي.
والتقى وفد من نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي برئاسة سعود بن عبد الله بن حثلين، المشرف على تأسيس الهجّانة الملكية السعودية رئيس لجان الهجن والهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز في مقر الهجانة الملكية الأردنية بعمّان، بقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة الذي شرح بإيجاز عن أدوار سريّة الهجانة الملكية الأردنية، ومشاهد لتطبيق فرسان الحرس الملكي وفريق المشاة الصامتة.
وانطلق برنامج الزيارة لنادي الإبل للعاصمة الأردنية بوجود خالد بن دغيم العجمي، مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأمين العام المكلّف للمنظمة الدولية للإبل بالتعرف على الهيكل التنظيمي للوحدة، وعروض من مرتبات الهجانة، ومقر صناعة المعدات الخاصة بتجهيزات الهجن حتى الوصول لوادي رم والذي تم من خلاله الاطلاع على أدوار الهجانة فيما يتعلق بحماية الحدود ودورهم السياحي.
وتأتي هذه الزيارة لحرص إدارة النادي على تبادل الخبرات ومعرفة كافة التفاصيل الفنية التي يتولاها النادي في الإشراف على تأسيس سريّة الهجانة والتي تتمثل مهامها في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية وتقديم العروض التراثية السعودية.
وكان الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل قد التقى في وقت سابق بالأمير هاشم بن الحسين بن طلال لمناقشة سُبل تعزيز ثقافة وأنشطة الموروث بين البلدان العربية ومن بينها الهجّانة.