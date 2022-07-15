ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء العراق العلاقات الثنائية وفرص التعاون

حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.