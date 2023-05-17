"القيادة" تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.