بالأرقام.. "مكة تُصحّح" تغلق 487 ورشة و365 مستودعًا خلال أسبوع

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ حملتها الميدانية الشاملة #مكة_تصحح، الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري وتنظيم بيئة العمل في الورش والمستودعات والأسواق داخل العاصمة المقدسة.
وأكدت الأمانة أنها تواصل الحملة من خلال جولات ميدانية مكثفة، نتج عنها تنفيذ أكثر من 2,500 إجراء ميداني بين إغلاق وتصحيح وإشعار ورصد للمخالفات، في إطار جهودها لتعزيز المشهد الحضري وبيئة العمل الآمنة في مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن فرقها الميدانية نفّذت خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2025م، إغلاق 487 ورشة مخالفة و365 مستودعًا غير نظامي، إضافة إلى إشعار 229 حظيرة، وإزالة 570 جلسة "فود ترك" مخالفة، إلى جانب زيارة 507 مطاعم و453 محل تموينات، ومتابعة 113 بسطة في أسواق النفع العام.
وبيّنت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمالها الرقابية المستمرة للحد من الأنشطة المخالفة وحماية جودة الحياة، مشيرةً إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين بيئة العمل داخل العاصمة المقدسة.