بالأرقام.. "مكة تُصحّح" تغلق 487 ورشة و365 مستودعًا خلال أسبوع

وأوضحت الأمانة أن فرقها الميدانية نفّذت خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2025م، إغلاق 487 ورشة مخالفة و365 مستودعًا غير نظامي، إضافة إلى إشعار 229 حظيرة، وإزالة 570 جلسة "فود ترك" مخالفة، إلى جانب زيارة 507 مطاعم و453 محل تموينات، ومتابعة 113 بسطة في أسواق النفع العام.