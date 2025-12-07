البنك الدولي: التعليم في المملكة يحقق تقدمًا لافتًا في الجودة والإتاحة الشاملة

أشاد البنك الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة التعليم العام، مؤكدًا نجاحها في إتاحة التعليم للجميع وضمان جودته، وتحسين نواتج التعلّم من خلال مبادرات وطنية نوعية.
وجاء ذلك في تقرير حديث نشره البنك الدولي بعنوان: "تحسين التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التقويم والقياس". وأعدّه فريق من الخبراء، استعرضوا فيه البرامج التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتكامل مع وزارة التعليم لرفع جودة المخرجات التعليمية، عبر بناء نظام متكامل للتقويم والقياس.
وأكد التقرير أن المملكة حققت مستويات شبه كاملة في معدلات الالتحاق بالتعليم، وأن التركيز الحالي يتمحور حول رفع جودة التعليم، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في نتائج الطلبة باختبارات دولية.
وبيّن التقرير أن متوسط تحصيل طلاب الصف الرابع في اختبار القراءة الدولي (بيرلز) ارتفع بما يعادل عامًا دراسيًا، مقارنة بنتائج عام 2016. كما تحسن أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم بما يعادل عامين دراسيين، بين عامي 2015 و2023، وفق نتائج اختبار (تيمز).
وأشاد البنك الدولي بأثر برامج وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومنها الاختبارات الوطنية "نافس" التي شملت أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في 2025، والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي أدى إلى تكريم 760 مدرسة في ملتقى التميز المدرسي 2025، و292 مدرسة في 2024.
كما أبرز التقرير جهود التحول الرقمي، من خلال منصة "تميز" لتقويم المدارس، وتطبيق "مستقبلهم" الذي يعزز الشفافية، ويُمكّن أولياء الأمور من متابعة نتائج اختبارات أبنائهم وأداء المدارس.
واختتم البنك الدولي بالتأكيد على أن تحسين جودة التعليم يمثل ركيزة أساسية في تنمية القدرات البشرية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ برامج تقويم شاملة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية.