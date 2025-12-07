البنك الدولي: التعليم في المملكة يحقق تقدمًا لافتًا في الجودة والإتاحة الشاملة

وبيّن التقرير أن متوسط تحصيل طلاب الصف الرابع في اختبار القراءة الدولي (بيرلز) ارتفع بما يعادل عامًا دراسيًا، مقارنة بنتائج عام 2016. كما تحسن أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم بما يعادل عامين دراسيين، بين عامي 2015 و2023، وفق نتائج اختبار (تيمز).