"أمانة الشرقية".. إصدار أكثر من 117 شهادة امتثال للمباني في الظهران

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية مدينة الظهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 117 شهادة امتثال للمباني؛ والتي تهدف إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري بالمدينة، وتحسين جودة الحياة فيها.