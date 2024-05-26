"أمانة الشرقية".. إصدار أكثر من 117 شهادة امتثال للمباني في الظهران

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية مدينة الظهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 117 شهادة امتثال للمباني؛ والتي تهدف إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري بالمدينة، وتحسين جودة الحياة فيها.
وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس فيصل القحطاني؛ أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني يتم على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد، والشركات الواقعة على الشوارع التجارية، وتُستثنى من ذلك الفلل السكنية.
وأكّد أن إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني للمباني القائمة تتم من خلال منصة "بلدي"، داعياً مُلاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة كافة، إلى سرعة إصدار الشهادة تفادياً للمخالفة.