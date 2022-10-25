مستشفى الملك خالد للعيون: النظارات الشمسية لا تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية

حذّر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس في حالة الكسوف، موضحاً أن استخدام النظارات الشمسية للنظر إلى الكسوف لا يحمي العين من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.
وأضاف المستشفى في حسابه بتويتر، أن النظر إلى الكسوف من خلال جهاز التلسكوب لا يمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة إلى العين، إلا إذا كان الجهاز يحتوي على فلاتر ومرشحات خاصة لهذا الغرض.
وتابع في تغريدة أخرى تحت عنوان "لسلامة عينيك.. تجنّب النظر المباشر إلى كسوف الشمس"، إن النظر مباشرةً للكسوف دون ارتداء نظارة أو أجهزة خاصة لحماية العين يمكن أن يسبّب حرقاً لمركز الإبصار بالشبكية وتلفاً لخلايا الشبكية بسبب ما يُسمى "عمى الكسوف"، دون الشعور بالألم، ولا تتم ملاحظة التأثيرات لعدة ساعات بعدها.
وأكمل المستشفى، قد يلاحظ المصاب: "صعوبة في تمييز الأشكال، وبقعاً سوداء في مجال الرؤية، ورؤية ضبابية، والحساسية من الضوء".
وتابع، قد يكون فقدان الرؤية المركزية نتيجة دائمة، لذلك من المهم استشارة طبيب العيون في حال الشعور بأيّ من تلك الأعراض.