مستشفى الملك خالد للعيون: النظارات الشمسية لا تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية

وتابع في تغريدة أخرى تحت عنوان "لسلامة عينيك.. تجنّب النظر المباشر إلى كسوف الشمس"، إن النظر مباشرةً للكسوف دون ارتداء نظارة أو أجهزة خاصة لحماية العين يمكن أن يسبّب حرقاً لمركز الإبصار بالشبكية وتلفاً لخلايا الشبكية بسبب ما يُسمى "عمى الكسوف"، دون الشعور بالألم، ولا تتم ملاحظة التأثيرات لعدة ساعات بعدها.