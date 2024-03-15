"سوق الذبائح الرمضانية" يشتعل.. الشعير ينخفض والاستيراد يتزايد واللغز يتواصل!

وكان الناشط والمهتمّ بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، قد بيّن في وقت سابق لـ"سبق" أنه لا شك أنه يوجد ارتفاع في أسعار المواشي بزيادة "30%" عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الارتفاع نشاهده في كل أنواع السلع، وبعضها وصلت فيه نسبة الارتفاع إلى "100%"، ولكن نشاهد التركيز على أسعار المواشي فقط.