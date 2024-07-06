"القيادة" تهنئ رئيس ملاوي بيوم الجمهورية ورئيس القُمر المتحدة بيوم الاستقلال

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لـ "تشاكويرا" بهذه المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.