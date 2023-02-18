مسوحاتٌ إحصائية ميدانية لقياس مدة الطواف والسعي بالمسجد الحرام

وقال مدير مركز الإحصاء والمعلومات محمد بن سعد السويهري: المسوحات الإحصائية للمعتمرين تنفَّذ أثناء أداء مناسك العمرة، وتقيس المدة المستغرقة بين الانتقال من الطواف إلى السعي، وأكثر العربات استخدامًا أثناء الطواف والسعي، والمفضلة للصلاة والجلوس، وغيرها من البيانات التي يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمد عليه متخذو القرارات في تطوير منظومة العمل الميداني والإداري بالمسجد الحرام.