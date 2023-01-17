مناشدة الأسابيع لم تلقَ جوابًا.. العقوم الترابية تطمر وصلة طريق "رهوة الليث"!

أبدى عدد من سكان مركز الرهوة شرقي محافظة الليث، امتعاضهم الشديد من عدم تجاوب وزارة النقل مع مطالبهم منذ أسابيع والمتمثلة في إزالة العقوم الترابية التي خلّفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.