محليات

مناشدة الأسابيع لم تلقَ جوابًا.. العقوم الترابية تطمر وصلة طريق "رهوة الليث"!

غطت "مزلقان المستنقع".. والأهالي يطالبون "نقل مكة" بسرعة التجاوب والتأهيل
عقوم ترابية خلّفتها الأمطار والسيول في مركز الرهوة
عقوم ترابية خلّفتها الأمطار والسيول في مركز الرهوة
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

أبدى عدد من سكان مركز الرهوة شرقي محافظة الليث، امتعاضهم الشديد من عدم تجاوب وزارة النقل مع مطالبهم منذ أسابيع والمتمثلة في إزالة العقوم الترابية التي خلّفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وأشار السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق"، إلى أن العقوم الترابية تغطي وصلة الطريق -بالتحديد "مزلقان المستنقع"- بمركز الرهوة التابع لمحافظة الليث منذ أسابيع، دون أن تتحرك الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة النقل لرفع الضرر.

وناشد السكان -عبر "سبق"- فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة سرعة التجاوب مع مطالبهم، وإعادة تأهيل الطريق المتضرر جراء الأمطار.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية
محافظة الليث
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مركز الرهوة

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