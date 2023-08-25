شركة "فلك" تدشن مكاتبها بالرياض وتعزز حلول الطاقة الشمسية بالسعودية

دشنت شركة "فلك" لحلول الطاقة الشمسية، مقرها الأول في العاصمة السعودية الرياض، حيث تعتبر من أهم شركات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية متماشية مع رؤية المملكة 2030م.
وقال رئيس مجلس الإدارة مالك ناصر المشيقح، خلال حفل التدشين وافتتاح المقر بالرياض، بحضور عدد من الصناعيين والمستثمرين في مجال الطاقة، وممثلي وسائل الإعلام: إن المجال الصناعي انتعش بالسعودية، ويأتي تماشياً مع ما تبقى من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز هذا القطاع، وجعل الصناعة متقدمة ومتطورة.
وأضاف: تتمتع الطاقة الشمسية بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب؛ إذ تعد السعودية من بين الدول التي تتمتع بمساحات وخصوبة شمسية بفترة كبيرة من الساعات الشمسية، وهذا يعني أن السعودية لديها إمكانية استغلال الطاقة الشمسية بشكل كبير، وتوليد كميات هائلة من الكهرباء بكفاءة عالية".
وأوضح أن "استغلال الطاقة الشمسية يسهم في التوفير في الاعتماد على الوقود بشكل كبير وعلى النفط والديزل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وتلبية احتياجات المملكة باستخدام الطاقة الشمسية، مما يسهم في توفير هذه الموارد الطبيعية للاستخدامات الأخرى وأيضاً تقليل الانبعاثات الضارة للبيئة".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي الشريدة: إن الصناعات الحديثة مدعومة ومطلوبة في السوق السعودي خصوصاً في استخدامات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للمباني السكنية والتجارية والصناعية والمحطات، وأيضاً في تشغيل منظومات الري الزراعي وتحلية المياه.
وأضاف: بالنظر إلى الطبيعة الواسعة للسعودية، يمكن أيضاً استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل منظومات الإنارة والتبريد في المناطق النائية.
وتابع "الشريدة" أن "الطاقة الشمسية تعد نظاماً نظيفاً وصديقاً للبيئة، حيث لا تنتج أي انبعاثات ضارة للهواء أو البيئة أثناء توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، كما أن السعودية أسهمت في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث البيئي، وكما يعزز دورها كقائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة النظيفة".
وقال: إن أول المشاريع للشركة ستكون في العاصمة الرياض ومدينتي بريدة والجوف، مشيراً إلى استعدادهم للمشاركة في أكبر معرض مستقبل الطاقة الذي سيقام بمعارض الرياض بتاريخ 30 و31 أكتوبر المقبل.