شركة "فلك" تدشن مكاتبها بالرياض وتعزز حلول الطاقة الشمسية بالسعودية

وقال رئيس مجلس الإدارة مالك ناصر المشيقح، خلال حفل التدشين وافتتاح المقر بالرياض، بحضور عدد من الصناعيين والمستثمرين في مجال الطاقة، وممثلي وسائل الإعلام: إن المجال الصناعي انتعش بالسعودية، ويأتي تماشياً مع ما تبقى من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز هذا القطاع، وجعل الصناعة متقدمة ومتطورة.