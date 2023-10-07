بالصور.. توافُد مئات الآلاف من الزوَّار على "كتاب الرياض" في يومه الأخير

في يومه الأخير، ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه اليوم السبت، توافَدَ مئات الآلاف من الزوار على معرض الرياض للكتاب المقام في جامعة الملك سعود، واستحوذ على اهتمامهم جميعًا انتهاز الساعات الأخيرة للمعرض، الذي سيطوي صفحاته عند انتصاف ليل العاصمة الرياض.