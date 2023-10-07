بالصور.. توافُد مئات الآلاف من الزوَّار على "كتاب الرياض" في يومه الأخير

في يومه الأخير، ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه اليوم السبت، توافَدَ مئات الآلاف من الزوار على معرض الرياض للكتاب المقام في جامعة الملك سعود، واستحوذ على اهتمامهم جميعًا انتهاز الساعات الأخيرة للمعرض، الذي سيطوي صفحاته عند انتصاف ليل العاصمة الرياض.
ولاحظت "سبق" تزايُد كثافة توافد الزوار مع تقدُّم الوقت في اتجاه نهاية المعرض، وامتلأت ممرات المعرض وساحاته الخارجية بالزوار، الذين وزعوا اهتمامهم بين شراء الكتب والاستمتاع بالفعاليات.
وخلقت الأعداد الغفيرة من الزوار في المساء زحامًا في كل أروقة المعرض؛ وهو ما أوجد صعوبة في حركة الزوار بين أجنحة المعرض.