بالأرقام.. هذا ما حدث في "وزارة العدل" خلال ساعة عمل واحدة

ومقارنة بفترة ما قبل عام 2015 كانت نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً لا تتجاوز 15% واليوم قفزت إلى 90%، فيما كانت الجلسات القضائية تعقد حضورياً بنسبة 100% واليوم تعقد إلكترونيا بنسبة 95%، وكانت التبليغات القضائية تتم ورقياً بنسبة 100% من خلال محضري الخصوم، واليوم أصبحت رقمية بنسبة 100%، فيما كانت 100% من قضايا السجناء تتم من خلال نقل السجين وإحضاره للمحكمة واليوم 90 % تتم عن بُعد.