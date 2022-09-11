بالأرقام.. هذا ما حدث في "وزارة العدل" خلال ساعة عمل واحدة

تقدم وزارة العدل الآلاف من الخدمات اليومية للمستفيدين وتواصل تطوير خدماتها يوماً بعد يوم.
وكشف إنفوجرافيك نشره اليوم حساب التواصل الحكومي على تويتر، أن الوزارة أنجزت خلال الـ 60 دقيقة 536 حكماً بالتقاضي الإلكتروني، وتقدم 1750 خدمة من خلال البوابة العدلية "ناجز"، وتنهي 136 عملية توثيق للعقارات وتنجر رقمنة 4340 وثيقة عقارية.
وتتلقى الوزارة أيضاً خلال ساعة العمل الواحدة 1979 طلب تنفيذ ويستفيد 2032 شخصاً من المصالحة عبر منصة تراضي وتعقد 1072 جلسة قضائية عن بُعد وتصدر 290 وكالة إلكترونية.
ومقارنة بفترة ما قبل عام 2015 كانت نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً لا تتجاوز 15% واليوم قفزت إلى 90%، فيما كانت الجلسات القضائية تعقد حضورياً بنسبة 100% واليوم تعقد إلكترونيا بنسبة 95%، وكانت التبليغات القضائية تتم ورقياً بنسبة 100% من خلال محضري الخصوم، واليوم أصبحت رقمية بنسبة 100%، فيما كانت 100% من قضايا السجناء تتم من خلال نقل السجين وإحضاره للمحكمة واليوم 90 % تتم عن بُعد.