مكة المكرمة .."متعهدي الإعاشة" تقيم ورشة عمل استعدادًا لموسم الحج .. غدًا

تقيم طائفة متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة غدًا الخميس بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ورشة عمل استعدادًا لموسم الحج ولتعريف بنظامي أجير الحج بشراكة مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج إجادة بحضور مسؤولي الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء بأمانة العاصمة المقدسة وطائفة متعهدي الإعاشة بالمقدسة وإجادة، وذلك في قاعة الدار البيضاء بالشرائع بمكة المكرمة.
وتناقش الورشة عدة محاور حول برنامج أجير الحج للتعريف بخدمات أجير الحج وتسهيل الوصول إلى القوى العاملة في موسم الحج (عبر خدمات باب أجير)، بالإضافة إلى اشتراطات الاستفادة من الخدمة والاطلاع على لائحة التفتيش المعمول بها لمراعاة متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.
كما سيتم خلال الورشة مناقشة محاور برنامج إجادة حول تثقيف شركات الإعاشة على سلامة الغذاء.
وسوف يتم عقد اجتماع شركات الإعاشة مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة استعدادًا لأعمال الحج واستعراض الخطط التشغيلية ومدى جاهزية القطاع لبدء أعمال 265 متعهد إعاشة.