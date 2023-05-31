مكة المكرمة .."متعهدي الإعاشة" تقيم ورشة عمل استعدادًا لموسم الحج .. غدًا

وتناقش الورشة عدة محاور حول برنامج أجير الحج للتعريف بخدمات أجير الحج وتسهيل الوصول إلى القوى العاملة في موسم الحج (عبر خدمات باب أجير)، بالإضافة إلى اشتراطات الاستفادة من الخدمة والاطلاع على لائحة التفتيش المعمول بها لمراعاة متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.