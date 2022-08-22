36 ألف مستفيد من العيادات التغذوية المتنقلة في الخوخة باليمن خلال يوليو

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 35.969 مستفيدًا، خلال شهر يوليو 2022م.
وراجع قسم الطوارئ 4.539 فردًا، وعيادة الباطنية 2.466 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 437 حالة، وعيادة الأطفال 1.432 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 479 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 930 فردًا، وراجع قسم التحصين 151 شخصًا، وقسم التغذية 189 فردًا، وقسم التوليد 84 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 861 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 12.183 مريضًا، كما راجع قسم الإحالة الطبية 38 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 4.397 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 7.783 شخصًا. وفي الخدمات المرافقة استفاد 4.439 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و 62 مستفيدًا من قسم نقل الدم، و استقبل قسم التنويم 35 حالة.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهد شهر يوليو 2022م، ضخ 1.710.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.627.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 124 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 90 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة 7 خزانات للمياه، فضلا عن فحص جودة المياه، وقد استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
على صعيد آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الأول بدعم أعمال تحسين جودة المياه في مديرية المخا بمحافظة تعز، من خلال تجهيز الآبار للحصول على مياه نظيفة وصحية صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.
ويأتي ذلك في إطار مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مجال المياه و الإصحاح البيئي رغبة في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز جودة الحياة.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 18 حتى 27 أغسطس 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 5.100 حالة، وتوزيع 1.136 نظارة طبية، وإجراء 376 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.