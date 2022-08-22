36 ألف مستفيد من العيادات التغذوية المتنقلة في الخوخة باليمن خلال يوليو

وراجع قسم الطوارئ 4.539 فردًا، وعيادة الباطنية 2.466 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 437 حالة، وعيادة الأطفال 1.432 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 479 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 930 فردًا، وراجع قسم التحصين 151 شخصًا، وقسم التغذية 189 فردًا، وقسم التوليد 84 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 861 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 12.183 مريضًا، كما راجع قسم الإحالة الطبية 38 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 4.397 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 7.783 شخصًا. وفي الخدمات المرافقة استفاد 4.439 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و 62 مستفيدًا من قسم نقل الدم، و استقبل قسم التنويم 35 حالة.