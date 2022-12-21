"أمير الشرقية" يرعى الحفل السنوي لجمعية "إيثار" لتنشيط التبرع بالأعضاء

وخلال كلمته في الحفل أوضح رئيس مجلس إدارة إيثار، خليفة بن دخيل الضبيب، أن الجمعية أُسست عام 2010م بمبادرة من أهل الخير وبالتكامل والتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وبالتعاون والإشراف من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلهً بفرعها بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى وزارة الصحة وتجمع الشرقية الصحي وكافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية، حيث حققت من خلالها عديداً من الإنجازات والمكتسبات وأسهمت في التعريف بأهمية التبرع بالأعضاء.