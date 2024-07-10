"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مايو ويونيو

وحثّت الهيئة، المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحدّدة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن الإقرار بها عن كل 30 يوماً تأخيراً في تقديم الإقرار.