"مرصد حوطة سدير" ينهي استعداداته لرصد هلال شوال 1444 هـ

وأشار "المرصد الفلكي"، إلى أنه وبعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 رمضان 1444هـ، حسب تقويم أم القرى؛ حيث تفيد المعطيات الحسابية بأن الاقتران سيحدث الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:42، ويغرب الهلال الساعة (7:04).