"مرصد حوطة سدير" ينهي استعداداته لرصد هلال شوال 1444 هـ

أوضحت جامعة المجمعة ممثلة بوحدة الرصد بمرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير أنها أنهت الاستعداد لرصد هلال شهر شوال في الموقع الخاص بها، حيث ستقوم برصد هلال شهر شوال حسب تقويم أم القرى.
وأشار "المرصد الفلكي"، إلى أنه وبعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 رمضان 1444هـ، حسب تقويم أم القرى؛ حيث تفيد المعطيات الحسابية بأن الاقتران سيحدث الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:42، ويغرب الهلال الساعة (7:04).
وأضاف أنه في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:22 عند درجة 283، وسيغرب الهلال الساعة 6:46 عند درجة 285، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 24 دقيقة وبارتفاع خمس درجات واستطالة 5.89 درجة – والله أعلم -.