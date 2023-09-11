مسارات لشركات الدولة والقطاع الخاص.. تفاصيل جائزة "المحتوى المحلي 23" والتقديم هنا

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن جائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية تتضمن 20 جائزة و4 شهادات، كما تم التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، وتحديثها، وتضمنت مسارات جديدة كالشركات المملوكة للدولة، ومسار القطاع الخاص؛ حيث شَمِلَت المنشآت الكبيرة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مستهدفًا 6 مجالات مختلفة: مجال الصناعة والتعدين، ومجال الطاقة والمرافق، ومجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجال التشييد والبناء، والخدمات الصناعية والتشغيلية، ومجال الخدمات المالية والمهنية، والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى مجال الخدمات الاستشارية.