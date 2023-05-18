"آل الشيخ" يثمّن خدمة المملكتين السعودية والمغربية للعمل الإسلامي

ونوّه "آل الشيخ" إلى ما لقيه من حفاوة وحسن استقبال، وحرص على تعميق أوجه الشراكة بين الوزارتين لخدمة العمل الإسلامي، موضحًا أن ما حظيَ به في هذه الزيارة يعكس الصورةَ الحقيقيّة للعلاقات المتميزة، بفضل الله، ثم القيادتين الحكيمتين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأخيهما الملك محمد السادس بن الحسن الثاني؛ حفظهم الله جميعًا.