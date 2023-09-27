"لوسيديا" في المركز الأول وتتصدر قائمة أفضل 10 شركات ناشئة في المملكة

وقال إن هذا التقدير هو شهادة على تفان وابتكار وجهود لا تعد ولا تحصى من قبل فريق لوسيديا بأكمله، وتعكس التزامنا الجاد بقيادة ثورة تحسين إدارة تجربة العملاء في الشرق الأوسط.