"لوسيديا" في المركز الأول وتتصدر قائمة أفضل 10 شركات ناشئة في المملكة

اختارت LinkedIn شركة لوسيديا، المنصة الرائدة لإدارة تجربة العميل في العالم العربي، لتأتي في المركز الأول وتتصدر الترتيب في قائمة أفضل 10 شركات ناشئة في المملكة العربية السعودية لعام 2023، والتي أعلن عنها اليوم.
وبهذه المُناسبة ذكر الرئيس التنفيذي لشركة لوسيديا عبدالله عسيري، أنه فخور بهذا الاختيار في تصدر لوسيديا للترتيب بالمركز الأول، مشيراً بأن هذا النجاح يُسجل باسم جميع منسوبي ومنسوبات لوسيديا الذين عملوا بتفان وإخلاص وجهد مُميز انعكس إيجاباً على الشركة واسمها.
وقال إن هذا التقدير هو شهادة على تفان وابتكار وجهود لا تعد ولا تحصى من قبل فريق لوسيديا بأكمله، وتعكس التزامنا الجاد بقيادة ثورة تحسين إدارة تجربة العملاء في الشرق الأوسط.
وقال: "أشكر فريق لوسيديا المتميز، الذي يدفع نجاحنا يومياً بشغفه وموهبته، ولعملائنا الذين وثقوا بنا ومستثمرينا الذين آمنوا بما نعمل".
وأضاف: "نشكر الله عز وجل أولاً وأخيراً على ما منحنا إياه مِن توفيق ونجاحات، ونأمل أن نستمر ونواصل هذه الإنجازات والنجاحات، التي بكل تأكيد تصب في صالح الاقتصاد الوطني لهذا الوطن المعطاء الكريم".