متقدمة على الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.. السعودية تتصدَّر مؤشر إيدلمان للثقة العالمي

يذكر أن دراسة "مؤشر إيدلمان للثقة" السنوية استطلعت أراء 32 ألف شخص في 28 دولة وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، إيرلندا، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، إندونيسيا، جمهورية كوريا، روسيا، ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، الصين، الأرجنتين، ماليزيا، كينيا، فرنسا، البرازيل، جنوب أفريقيا، تايلاند، أسبانيا، كولومبيا، هونغ كونغ، إيطاليا، المكسيك، الهند.