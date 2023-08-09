"حماية المال العام".. ورشة عمل تنفذها "مكافحة الفساد" بتعليم عسير

واشتملت محاور الورشة على تعريف المال العام، والمال العام في الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية في حماية المال العام، وتعريف الاختلاس والتبديد والتفريط، والرقابة على المال العام، وأساليب حماية المال العام، وصور الاعتداء على المال العام.