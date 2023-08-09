"حماية المال العام".. ورشة عمل تنفذها "مكافحة الفساد" بتعليم عسير

نفذت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اليوم، على مسرح الإدارة بحضور مدير عام ادارة التعليم بعسير فهد صالح عقالا ورشة عمل تحت عنوان "حماية المال العام".
واستهدفت الورشة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية؛ لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة ومكافحة الفساد.
واشتملت محاور الورشة على تعريف المال العام، والمال العام في الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية في حماية المال العام، وتعريف الاختلاس والتبديد والتفريط، والرقابة على المال العام، وأساليب حماية المال العام، وصور الاعتداء على المال العام.