متحدث "القوة الخاصة لأمن الطرق": منتصف الليلة نبدأ تطبيق آلية ضبط مخالفي الحج

أكد متحدث القوة الخاصة لأمن الطرق العقيد مستور الكثيري عبر "الإخبارية" أن القوة الخاصة لأمن الطرق تشارك ضمن القوة الخاصة لأمن الحج، وقد بدت مهامها في المرحلة الأولى واليوم بإذن الله، نبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية منتصف هذه الليلة في تمام الساعة 12.
وأضاف العقيد الكثيري: "سنبدأ بتطبيق آلية وضبط مخالفي الحج ومن يحاول أداء الحج من دون تصريح، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لضبط المخالفين".
وتابع: "من يضبط في هذه النقاط محاولاً الحج من دون تصريح يخالف بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".
وحول النطاق الجغرافي الذي من خلاله يتم ضبط المخالفين وإيقاع العقوبة عليهم أوضح أنه يتضمن مداخل مكة المكرمة الرسمية وغير الرسمية والمتمثلة في مراكز الضبط الأمني بالشميسي، والحديبية، والنورية، وسبوحة، والكعكية، والهدا، إضافة إلى مراكز الفرز على طريق المدينة والأربعين والطريق المباشر المقبل من طريق جدة السريع ومحطة نقل القطار في الرصيفة وفي المشاعر المقدسة، لمن يضبط وهو يمارس الشعائر، وهو محرم أو يحمل الإحرام، أو عثر عليه داخل مركبته أو داخل النطاق الجغرافي الذي تمت الإشارة إليه، وكل ذلك في سبيل تقديم خدمة نوعية لحجاج بيت الله، متمنين لهم التوفيق والتيسير في أداء نسكهم.