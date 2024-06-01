متحدث "القوة الخاصة لأمن الطرق": منتصف الليلة نبدأ تطبيق آلية ضبط مخالفي الحج

وحول النطاق الجغرافي الذي من خلاله يتم ضبط المخالفين وإيقاع العقوبة عليهم أوضح أنه يتضمن مداخل مكة المكرمة الرسمية وغير الرسمية والمتمثلة في مراكز الضبط الأمني بالشميسي، والحديبية، والنورية، وسبوحة، والكعكية، والهدا، إضافة إلى مراكز الفرز على طريق المدينة والأربعين والطريق المباشر المقبل من طريق جدة السريع ومحطة نقل القطار في الرصيفة وفي المشاعر المقدسة، لمن يضبط وهو يمارس الشعائر، وهو محرم أو يحمل الإحرام، أو عثر عليه داخل مركبته أو داخل النطاق الجغرافي الذي تمت الإشارة إليه، وكل ذلك في سبيل تقديم خدمة نوعية لحجاج بيت الله، متمنين لهم التوفيق والتيسير في أداء نسكهم.