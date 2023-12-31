إنقاذ حياة طفل ببريدة ابتلع لعبة مغناطيسية

تمكّن أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة؛ أحد مكونات تجمُّع القصيم الصحي، من إجراء تدخل طبي جراحي ناجح لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات؛ ابتلع لعبة مغناطيسية عن طريق الخطأ دون أن يشعر الأهل بذلك.
وذكر التجمُّع أن الطفل كان يشكو وجود ألمٍ داخلي في منطقة البطن وتقيؤات متكررة، حيث أًجريت له الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة التي كشفت عن حدوث ثقب بالأمعاء؛ ما استدعى الأطباء إلى التدخل الجراحي.
ولفت التجمُّع إلى أنه عند تنفيذ العملية الجراحية تبيّن وجود ثقوب في الأمعاء والقولون نتيجة التصاق القطع المغناطيسية مع بعضها، فتم خلال الجراحة استخراج ٦ قطع مغناطيسية من داخل المعدة والأمعاء، ومن بعدها قام الفريق الطبي بإغلاق ثقوب المعدة والأمعاء والقولون مع وضع أنبوب للتفريغ داخل البطن.
وأكّد أن حالة الطفل الصحية تحسّنت بشكلٍ ملحوظ، وعادت الأمعاء وبقية الأعضاء إلى وظائفها الطبيعية، خاصة مع تغذية الطفل بشكل جيد، ومن ثم مغادرته برفقه ذويه المستشفى بعد ١٠ أيام من الجراحة، منوّهاً بضرورة اهتمام الأسرة بنشاط الأطفال ومراقبتهم من كثب عند استخدامهم الألعاب، داعياً إلى الابتعاد عن الألعاب الخطرة، وتلك التي تحتوي على قطعٍ مغناطيسية.
هذا وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 7900 عملية، كان منها 2650 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 5250 عملية جراحية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1200 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6700 عملية.