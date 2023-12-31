إنقاذ حياة طفل ببريدة ابتلع لعبة مغناطيسية

وأكّد أن حالة الطفل الصحية تحسّنت بشكلٍ ملحوظ، وعادت الأمعاء وبقية الأعضاء إلى وظائفها الطبيعية، خاصة مع تغذية الطفل بشكل جيد، ومن ثم مغادرته برفقه ذويه المستشفى بعد ١٠ أيام من الجراحة، منوّهاً بضرورة اهتمام الأسرة بنشاط الأطفال ومراقبتهم من كثب عند استخدامهم الألعاب، داعياً إلى الابتعاد عن الألعاب الخطرة، وتلك التي تحتوي على قطعٍ مغناطيسية.