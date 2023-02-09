"الحميدي": دعم أكثر من 35 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ يتجاوز 12 مليارًا

وأشار "الحميدي" إلى أن النظام البيئي لرواد الأعمال في المملكة أظهر مكانة بارزة ورائدة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتطوير، وأظهرت المؤسسات الداعمة مهارات رائعة في تمويل المشروعات وتسريعها وتوسيع نطاقها، وبناءً عليه أصبحت المملكة العربية السعودية مثالاً يُحتذى به في توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة، موضحًا أن النظام البيئي الرقمي يُسهل احتياجات المستفيدين ويمكّنهم من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، من خلال الاعتماد الكلي على تطبيق التحول الإلكتروني للإجراءات، واقتصاديًا على خفض التكاليف المالية المترتبة على زيارة المراجعين لفروع البنك.