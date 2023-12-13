"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار الجمعية العامة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجاباً؛ ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للأغلبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.