الرئيس الأوكراني في كلمته أمام قمة جدة: لن نخضع للمطامع الروسية

أعرب الرئيس الأوكراني فولودينير زيلينسكي، عن شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس القمة الـ32 وللشعب السعودي، وأكد خلال كلمته التي ألقاها قبل قليل في مؤتمر القمة الـ 32، المنعقد الآن بجدة أن أوكرانيا لن تخضع للمطامع الروسية، وقال: لم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، وأضاف: ما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد نزاع، وثمّن الوساطة التي قامت بها السعودية للإفراج عن الأسرى. ورحب بالاستثمارات العربية في أوكرانيا.