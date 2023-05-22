ندوة الدرس الجامعي بـ"المدينة للكتاب" تطالب بنزع القداسة عن المناهج الأوروبية الحديثة

وبدورها، قالت الدكتورة رانية العرضاوي: "الأدب السعودي مادة زخمة، ومنجم ذهب، يحتاج لمكتشف جريء". مضيفة: "لدينا ما ليس لدى الآخرين. هويتنا الخليجية تحتاج لعين بصارة، لا تأخذ بالمسلَّمات، بل بالمقارنة والبحث. وفي تراثنا تخوم مجهولة، لم تُكتشف بعد، ومناطق بكر تحتاج للتنقيب فيها". مشيرة إلى أن انفتاح البحوث الأدبية العربية على المناهج الحديثة الأوروبية يستوجب النظر لها كمنتج بشري، ويجب أن يُنزع عنها القداسة، ولا بد من عقل عربي ناقد يحاكمها.. مؤكدة أن للأدب العربي شخصية مميزة؛ فالناقد أمامه تحديات كبيرة للتعامل مع المناهج، وعليه أن يتحرر من سجن نفسه في عقل غيره.