368,860 مستفيدًا من مشروع "سقيا الماء" بمكة خلال الربع الثاني من عام 2022م

وكشف التقرير عن عدد مستفيدي برامج سقيا المقابر ومغاسل الموتى البالغ 38,880 مستفيداً. كما وصل عدد المستفيدين من سقيا المساجد 327,690 مستفيداً، و33,070 مستفيداً من برنامج سقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 1,765 عاملاً من برنامج سقيا العمال. كما بلغت تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة إلى 9,163,705 ريالات من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 10 ملايين ريال.