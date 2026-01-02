الأرض تقترب من الشمس غدًا بـ147 مليون كم رغم برودة الشتاء.. "المسند" يوضح الحقائق الفلكية

وأوضح "المسند" أن المسافة بين الأرض والشمس ليست ثابتة، بل تتغير على مدار السنة، وتبلغ في هذه المرحلة نحو 147,099,761 كيلومترًا، في حين ستصل الأرض إلى نقطة الأوج – وهي الأبعد عن الشمس – في الرابع من يوليو المقبل، وتصل المسافة حينها إلى نحو 152,104,285 كيلومترًا، بفارق يقارب 5 ملايين كيلومتر.