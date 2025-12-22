نادي الإبل يعلن عن "جزيرة سنام" جائزة كبرى لفائز "راعي النظر" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن إطلاق جائزة "جزيرة سنام" بوصفها الجائزة الكبرى لمسابقة منصة "راعي النظر" ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، في خطوة تعكس تطور الفعاليات المصاحبة للمهرجان وحرص النادي على تقديم تجارب تنافسية ذات طابع مبتكر.
وأوضح بن حثلين أن الجائزة ستُمنح لمالك الإبل الذي يحقق أعلى مجموع من النقاط، وفق معايير دقيقة تُحتسب من خلال تفاعله داخل لعبة "سنام"، إحدى المبادرات الحديثة التي تعزز المشاركة المجتمعية بأسلوب تفاعلي فريد.
ويحصل الفائز بالجائزة الكبرى على جزيرة خاصة تُعد من الجوائز غير المسبوقة، إلى جانب شرف السلام على راعي الحفل، وجائزة "الشداد"، فضلًا عن جوائز مالية ومعنوية تُمنح للمراكز العشر الأولى من فريقه.
وتشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 50 مترشحًا بصفاتهم قادة لفرق يتنافسون على جوائز مجموعها 5 ملايين ريال، مما يعكس حجم الزخم والدعم الذي تحظى به هذه المبادرات.
وأشار نادي الإبل إلى أن الجائزة في النسخة السابقة كانت طائرة خاصة للفائز بلقب "منقية الجزيرة"، بينما تشهد النسخة العاشرة قفزة جديدة في مستوى الجوائز والابتكار من خلال جائزة "جزيرة سنام".
ويؤكد النادي أن هذه المنافسات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى نشر الموروث الوطني وتعزيز حضوره في المجتمع، وتنظيم قطاع الإبل ورفع كفاءته، من خلال الجمع بين الأصالة والابتكار، وربط الموروث الثقافي بأساليب حديثة تواكب تطلعات الحاضر والمستقبل.