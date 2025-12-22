نادي الإبل يعلن عن "جزيرة سنام" جائزة كبرى لفائز "راعي النظر" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن إطلاق جائزة "جزيرة سنام" بوصفها الجائزة الكبرى لمسابقة منصة "راعي النظر" ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، في خطوة تعكس تطور الفعاليات المصاحبة للمهرجان وحرص النادي على تقديم تجارب تنافسية ذات طابع مبتكر.